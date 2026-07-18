Laos Fest programma e ospiti della decima edizione
Dal 31 luglio al 2 agosto, piazza Spinelli a Scalea ospita la decima edizione di Laos Fest. La manifestazione, uno dei principali festival musicali dell’estate italiana, celebra il suo decennale con un programma ricco di eventi. La piazza si prepara ad accogliere artisti e pubblico per tre giorni di musica dal vivo. La manifestazione si svolge in un’unica location nel centro della città.
Scalea (Cosenza), 18 luglio 2026 - Dieci anni di Laos Fest. Dal 31 luglio al 2 agosto piazza Spinelli di Scalea ospita la decima edizione di uno dei festival musicali più importanti dell’estate italiana. Il programma del Laos Fest. A dare ufficialmente il via alla decima edizione del Laos Fest nella serata di venerdì 31 luglio sarà il cantautore Motta. Sul palco anche Gioia Lucia e Pieffe. Due nomi nuovi e molto interessanti del panorama emergente e un artista che ha fatto la storia dell’indie, quello vero, italiano con il disco d’esordio ‘La fine dei vent’anni’. Nel cortile di Palazzo Spinelli, poi, è previsto l’aftershow di Mhatt. Si prosegue quindi sabato 1 agosto con i Santi Francesi, affiancati dal live del cantautore calabrese Francesco Pintus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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