laos fest programma e ospiti della decima edizione

Scalea (Cosenza), 18 luglio 2026 - Dieci anni di Laos Fest. Dal 31 luglio al 2 agosto piazza Spinelli di Scalea ospita la decima edizione di uno dei festival musicali più importanti dell’estate italiana. Il programma del Laos Fest. A dare ufficialmente il via alla decima edizione del Laos Fest nella serata di venerdì 31 luglio sarà il cantautore Motta. Sul palco anche Gioia Lucia e Pieffe. Due nomi nuovi e molto interessanti del panorama emergente e un artista che ha fatto la storia dell’indie, quello vero, italiano con il disco d’esordio ‘La fine dei vent’anni’. Nel cortile di Palazzo Spinelli, poi, è previsto l’aftershow di Mhatt. Si prosegue quindi sabato 1 agosto con i Santi Francesi, affiancati dal live del cantautore calabrese Francesco Pintus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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