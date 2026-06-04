la decima edizione di youtopic fest il festival internazionale sul conflitto a rondine da oggi al 7 giugno

Notizia in breve

La decima edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale dedicato al conflitto, si tiene a Rondine, in provincia di Arezzo, dal 4 al 7 giugno. La manifestazione coinvolge partecipanti provenienti da diversi paesi e si concentra su discussioni e presentazioni legate a temi di conflitto e risoluzione. L'evento si svolge in diverse location del paese e prevede incontri pubblici, workshop e attività culturali. È alla sua decima edizione e si concluderà il 7 giugno.