La decima edizione di YouTopic Fest il Festival internazionale sul conflitto a Rondine da oggi al 7 giugno
La decima edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale dedicato al conflitto, si tiene a Rondine, in provincia di Arezzo, dal 4 al 7 giugno. La manifestazione coinvolge partecipanti provenienti da diversi paesi e si concentra su discussioni e presentazioni legate a temi di conflitto e risoluzione. L'evento si svolge in diverse location del paese e prevede incontri pubblici, workshop e attività culturali. È alla sua decima edizione e si concluderà il 7 giugno.
Arezzo, 4 giugno 2026 – In arrivo la decima edizione di YouTopic Fest, il Festival internazionale sul conflitto, che si svolgerà a Rondine, nell'aretino, da oggi al 7 giugno. Uno spazio di incontro e confronto per mettersi in gioco nella relazione a partire dalla condivisione delle esperienze dei giovani di Rondine che ogni giorno trasformano il conflitto in opportunità di crescita personale e collettiva, mettendola a servizio del bene comune. Quattro giorni disarmanti in cui cittadini, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, giornalisti, accademici e artisti si confrontano alla pari con giovani provenienti da tutto il mondo sull'elemento cardine che caratterizza il terzo millennio: il conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Jovanotti a Rondine per lo YouTopic Fest 2026
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RadioFly. . YouTopic Fest 2026 - 10° edizione il 7 Giugno a Rondine - In studio il resposabile artistico Paolo Vaccari - facebook
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