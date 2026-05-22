Lo Street Food Fest festeggia la decima edizione | al Porto Antico oltre 20 ristoratori e produttori locali

Da genovatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, il Porto Antico di Genova ospiterà la decima edizione dello Street Food Fest, un evento dedicato al cibo da strada di qualità. Oltre venti ristoratori e produttori locali parteciperanno alla manifestazione, offrendo una vasta gamma di sapori e profumi provenienti dalla tradizione gastronomica della zona. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli amanti del cibo di strada, che potranno assaggiare diverse specialità in un’atmosfera vivace e informale.

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Tutti i sapori e i profumi del cibo da strada di qualità tornano al Porto Antico di Genova da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno con la decima edizione dello Street Food Fest.Organizzata dal collettivo Rasterman, la manifestazione si conferma un appuntamento consolidato che intreccia territorio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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