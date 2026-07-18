Un giovane di 25 anni è rimasto ferito venerdì sera a Cessalto dopo aver perso il controllo dell'auto all’incrocio. L’auto ha sbattuto contro un ostacolo, è volata nel fosso e si è fermata in bilico sopra un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

CESSALTO - Un ventincinquenne è rimasto ferito ieri sera, venerdì 17 luglio, a Cessalto, dopo essere finito con l’auto in un fossato lungo una strada provinciale. Secondo quanto ha riferito, il conducente, alla guida di una Land Rover Defender, ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un'altra auto che si stava immettendo sulla carreggiata. La manovra improvvisa ha portato il fuoristrada a uscire di strada, terminando la corsa nel fossato a lato della provinciale, in bilico sopra il corso d'acqua. L'incidente Il 25enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Oderzo: le sue condizioni non sono gravi. L’incrocio teatro dell’incidente, all’incrocio tra via Magnadola e via Calnova, entrambe strade provinciali, è da tempo al centro di segnalazioni per la sua pericolosità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Land Rover sbanda all'incrocio, vola nel fosso e rimane in bilico sopra il canale: ferito un 25enne

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