Camion sbanda sulla Oltrecolle e finisce contro il guardrail | il carico in bilico rischia di cadere sopra le case
Nel pomeriggio di oggi a Como un camion della protezione civile ha perso stabilità sulla salita di via Oltrecolle. Durante il tentativo di mantenere il controllo, il veicolo ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail. Il carico trasportato si è spostato in modo pericoloso, rischiando di cadere sopra alcune abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni.
Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi, 14 maggio 2026, a Como, dove un camion della Croce Rossa Italiana – settore protezione civile – ha avuto un problema meccanico mentre affrontava la salita di via Oltrecolle. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando sul posto sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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