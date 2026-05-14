Camion sbanda sulla Oltrecolle e finisce contro il guardrail | il carico in bilico rischia di cadere sopra le case

Nel pomeriggio di oggi a Como un camion della protezione civile ha perso stabilità sulla salita di via Oltrecolle. Durante il tentativo di mantenere il controllo, il veicolo ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail. Il carico trasportato si è spostato in modo pericoloso, rischiando di cadere sopra alcune abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui