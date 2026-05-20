L' auto sbanda e si ribalta nel canale | c' è un ferito grave

Da trentotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:30 di ieri, martedì 19 maggio, a Vadena, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata in un canale. La vettura, durante il suo tragitto, ha sbandato improvvisamente, finendo nel corso d'acqua e causando il ferimento grave di uno dei passeggeri. La scena ha attirato l'attenzione di passanti e soccorritori, che si sono subito attivati per prestare assistenza e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine.

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Erano da poco passate le 18:30 di ieri, martedì 19 maggio, quando la tranquilla serata che era in corso in quel di Vadena si è trasformata in minuti di paura e ansia. Il tutto è avvenuto quando nella strada che collega il paese altoatesino con Ora, un’auto ha perso il controllo – i motivi e le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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