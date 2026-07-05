Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio durante una lite nella loro abitazione a San Bernardo, frazione di Ivrea. La donna è stata salvata da un amico intervenuto sul posto. La polizia è arrivata dopo la segnalazione e ha fermato l’uomo. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La scena si è svolta in una piccola frazione, con i residenti che hanno assistito alle fasi dell’intervento.

Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna nella loro casa a San Bernardo, piccola frazione di Ivrea (Torino). L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite e la donna sarebbe stata salvata da un amico. I carabinieri hanno arrestato il 47enne che è stato trovato in un forte stato di alterazione. Uomo tenta di dare fuoco alla compagna La coppia avrebbe avuto una lite in casa. A un certo punto l’uomo ha preso una tanica di gasolio e l’ha cosparsa sulla donna nel tentativo di darle fuoco. L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 luglio nell’abitazione in cui vivono i due a San Bernardo. San Bernardo, la frazione di Ivrea dove si trova l’abitazione della coppia Provvidenziale l’intervento di un amico che ha fermato l’uomo, poi arrestato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio a Ivrea, donna salvata da un amico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tenta di dare fuoco alla compagna: donna salvata da un amico di famiglia, arrestato un 47enneNella notte del 4 luglio a Ivrea, nella frazione di San Bernardo, un uomo di 47 anni ha cosparso di gasolio la compagna durante un violento alterco e...

Ivrea, tenta di dare fuoco alla compagna: arrestato moldavoNella notte a San Bernardo, frazione di Ivrea, un uomo di origini moldave ha tentato di incendiare la compagna dopo una lite.

Temi più discussi: Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel Torinese; Tenta di dare fuoco alla compagna convivente. Arrestato; IVREA – Tenta di dar fuoco alla compagna dopo averla cosparsa di gasolio; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: bloccato mentre impugna l’accendino.

Litigano e lui tenta di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio. Arrestato 47enne, la donna salvata da un amico x.com

Torino, 47enne ubriaco tenta di dare fuoco alla compagna: arrestatoUn moldavo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Azeglio e Borgomasino, nel Torinese, per tentato omicidio ... affaritaliani.it

Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: 47enne arrestatoL'intervento urgente dei carabinieri ha portato all'arresto dell'uomo: poco prima un amico della coppia ha evitato la tragedia ... notizie.it

Questo oggetto magico è op? reddit