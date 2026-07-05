Tenta di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio a Ivrea donna salvata da un amico
Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio durante una lite nella loro abitazione a San Bernardo, frazione di Ivrea. La donna è stata salvata da un amico intervenuto sul posto. La polizia è arrivata dopo la segnalazione e ha fermato l’uomo. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La scena si è svolta in una piccola frazione, con i residenti che hanno assistito alle fasi dell’intervento.
Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna nella loro casa a San Bernardo, piccola frazione di Ivrea (Torino). L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite e la donna sarebbe stata salvata da un amico. I carabinieri hanno arrestato il 47enne che è stato trovato in un forte stato di alterazione. Uomo tenta di dare fuoco alla compagna La coppia avrebbe avuto una lite in casa. A un certo punto l’uomo ha preso una tanica di gasolio e l’ha cosparsa sulla donna nel tentativo di darle fuoco. L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 luglio nell’abitazione in cui vivono i due a San Bernardo. San Bernardo, la frazione di Ivrea dove si trova l’abitazione della coppia Provvidenziale l’intervento di un amico che ha fermato l’uomo, poi arrestato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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