Tenta di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio a Ivrea donna salvata da un amico

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio durante una lite nella loro abitazione a San Bernardo, frazione di Ivrea. La donna è stata salvata da un amico intervenuto sul posto. La polizia è arrivata dopo la segnalazione e ha fermato l’uomo. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La scena si è svolta in una piccola frazione, con i residenti che hanno assistito alle fasi dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna nella loro casa a San Bernardo, piccola frazione di Ivrea (Torino). L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite e la donna sarebbe stata salvata da un amico. I carabinieri hanno arrestato il 47enne che è stato trovato in un forte stato di alterazione. Uomo tenta di dare fuoco alla compagna La coppia avrebbe avuto una lite in casa. A un certo punto l’uomo ha preso una tanica di gasolio e l’ha cosparsa sulla donna nel tentativo di darle fuoco. L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 luglio nell’abitazione in cui vivono i due a San Bernardo. San Bernardo, la frazione di Ivrea dove si trova l’abitazione della coppia Provvidenziale l’intervento di un amico che ha fermato l’uomo, poi arrestato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

tenta di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio a ivrea donna salvata da un amico
© Virgilio.it - Tenta di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio a Ivrea, donna salvata da un amico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tenta di dare fuoco alla compagna: donna salvata da un amico di famiglia, arrestato un 47enneNella notte del 4 luglio a Ivrea, nella frazione di San Bernardo, un uomo di 47 anni ha cosparso di gasolio la compagna durante un violento alterco e...

Ivrea, tenta di dare fuoco alla compagna: arrestato moldavoNella notte a San Bernardo, frazione di Ivrea, un uomo di origini moldave ha tentato di incendiare la compagna dopo una lite.

Temi più discussi: Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel Torinese; Tenta di dare fuoco alla compagna convivente. Arrestato; IVREA – Tenta di dar fuoco alla compagna dopo averla cosparsa di gasolio; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: bloccato mentre impugna l’accendino.

tenta di tenta di dare fuocoTorino, 47enne ubriaco tenta di dare fuoco alla compagna: arrestatoUn moldavo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Azeglio e Borgomasino, nel Torinese, per tentato omicidio ... affaritaliani.it

tenta di tenta di dare fuocoCosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: 47enne arrestatoL'intervento urgente dei carabinieri ha portato all'arresto dell'uomo: poco prima un amico della coppia ha evitato la tragedia ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web