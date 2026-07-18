Lamine Yamal compie 19 anni quanto guadagna? Il patrimonio

Lamine Yamal ha festeggiato 19 anni il 13 luglio, pochi giorni prima di partecipare alla finale dei Mondiali 2026 con la nazionale spagnola. La partita si disputerà contro l’Argentina di Messi. A 19 anni, Yamal è già considerato uno dei calciatori più talentuosi, ma non sono stati resi noti i dettagli sul suo salario o patrimonio.

A soli 19 anni Lamine Yamal è già uno dei calciatori più forti di sempre ma, quanto guadagna? Lo scorso 13 luglio ha compiuto 19 anni e, la sera successiva, ha conquistato con la sua nazionale, la Spagna, la finale dei Mondiali 2026, finale che si disputerà contro l’Argentina di Messi. Stiamo parlando di Lamine Yamal, stella del Barcellona e patrimonio del calcio mondiale. Ma, quanto guadagna? Lamine Yamal è destinato a essere uno dei calciatori più forti al mondo per almeno i prossimi 15 anni. La stella del Barcellona, di cui è titolare fisso ormai da alcuni anni, brilla per dribbling, visione di gioco, tiri, assist e, nonostante la giovanissima età, per grinta e carisma. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Lamine Yamal - Top 10 Goals

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Temi più discussi: Lamine Yamal compie 19 anni e il suo patrimonio cresce. È tra i calciatori più ricchi dei Mondiali 2026; Dove erano le star del calcio attuale a 19 anni come Lamine Yamal?; Spagna, per Lamine Yamal contro il Belgio è l’ultima chiamata; Mondiali: Nico Williams compie 24 anni, e Yamal ne fa 19.

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