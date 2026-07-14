A 19 anni, Lamine Yamal possiede ville e oggetti di lusso, secondo fonti giudiziarie. In campo ha stabilito numerosi record, mentre fuori ha contratti e beni di valore. La sua attività imprenditoriale si estende oltre il calcio, con investimenti e proprietà di prestigio. La sua rete di interessi include immobili e oggetti di alta gamma, che si aggiungono al patrimonio accumulato tramite contratti sportivi e accordi commerciali.

In campo continua a macinare record, fuori costruisce un impero. Lamine Yamal non è soltanto uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale, ma anche un giovane imprenditore di se stesso. Tra contratti milionari, sponsorizzazioni internazionali e investimenti immobiliari, il fuoriclasse del Barcellona ha già accumulato un patrimonio che sfiora i 40 milioni di euro. Ville di lusso, una collezione di accessori esclusivi e una strategia finanziaria sorprendentemente matura raccontano il lato meno conosciuto del campione spagnolo, che, nonostante la giovane età, guarda già al futuro con una visione da vero manager. Il ricco patrimonio di Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il patrimonio di Lamine Yamal a 19 anni: ville, contratti e oggetti di lusso

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La storia dell'infanzia di Lamine Yamal / Al Powered

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