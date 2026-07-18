Il consorzio ha segnalato che la peste suina africana minaccia la Cinta Senese, una razza suina tradizionale della Toscana. La malattia, che colpisce i suini selvatici e domestici, mette a rischio questa razza storica. Non sono stati annunciati interventi specifici, ma si evidenzia il pericolo di perdita definitiva di questa varietà. La questione riguarda il settore agroalimentare locale e il patrimonio genetico della razza.

FIRENZE – La minaccia invisibile della Peste suina africana rischia di cancellare per sempre la Cinta Senese, uno dei simboli più antichi, nobili e identitari dell’intero patrimonio agroalimentare della Toscana e d’Italia. Il grido d’allarme, forte e accorato, arriva direttamente dal Consorzio di tutela della Cinta senese dop, scosso dai recenti casi di positività che hanno ufficialmente violato i confini degli allevamenti suini della regione, portando l’emergenza a un livello di criticità mai registrato prima. I contorni del contagio descrivono un’avanzata inesorabile del virus sul territorio toscano. Il primo focolaio era stato individuato... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’allarme del consorzio: la peste suina africana mette a rischio la cinta senese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cinta Senese a rischio estinzione: la peste suina minaccia l'eccellenza di Siena

Notizie e thread social correlati

Peste suina africana in Toscana: a rischio la produzione di Cinta SeneseIl Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP ha segnalato la presenza di casi di peste suina africana in allevamenti toscani.

Peste suina africana, allarme per la Cinta Senese Dop: “Rischiamo di perdere un patrimonio unico della Toscana”La peste suina africana si sta diffondendo in Toscana, mettendo a rischio la produzione della Cinta Senese Dop.

Temi più discussi: Peste suina africana, l’allarme del Consorzio: La Cinta Senese rischia di scomparire; La Cinta Senese Dop a rischio estinzione. L'allarme del Consorzio di Tutela dopo i casi di Peste suina africana; Peste suina africana, allarme Consorzio 'Cinta Senese rischia di sparire'; La Cinta Senese DOP a rischio estinzione. Allarme del Consorzio di Tutela dopo i casi di peste suina africana.

#CintaSeneseDop, è allarme #PesteSuinaAfricana: serve intervenire, rischiamo l’ #estinzione. Il presidente del #Consorzio, #NicolòSavigni: chiediamo alle #istituzioni di costituire un #nucleodiriproduttori in un luogo isolato e protetto, winenews.it/it/cinta-se x.com

Peste suina africana, Consorzio Cinta Senese: 'La razza rischia di sparire'La peste suina africana rappresenta una minaccia diretta e devastante per la sopravvivenza della Cinta Senese, una razza suina autoctona allevata prevalentemente nel territorio toscano. Il presidente ... it.blastingnews.com

Peste suina africana, allarme per la Cinta Senese Dop: Rischiamo di perdere un patrimonio unico della ToscanaIl Consorzio di tutela dopo i primi casi negli allevamenti toscani: Gli allevatori hanno fatto la loro parte, ma servono interventi urgenti sul territorio. Ogni azienda va considerata un presidio da ... lanazione.it