Quartiere nel mirino dei ladri auto aperte e furti di rame | Svegliati nella notte dai rumori

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 13 e il 14 luglio, alcuni residenti del quartiere di Carraia sono stati svegliati da rumori sospetti provenienti dalla strada. Nei giorni precedenti, la zona era stata colpita da furti di rame e auto aperte. Si segnala che alcuni veicoli sono stati trovati con le portiere aperte, mentre i ladri hanno tentato di rubare materiali metallici come il rame. Nessuna informazione su eventuali arresti o interventi delle forze dell’ordine.

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Empoli, 14 luglio 2026 –  Il quartiere di Carraia ancora nel mirino dei ladri. Alle 2 dell’altra notte, abitanti della zona sono stati svegliati da rumori sospetti provenienti dalla strada (hanno ormai orecchie ben addestrate, dopo i recenti furti di docce di rame). Si sono affacciati, alcuni sono scesi, e hanno sorpreso persone che cercavano di forzare le auto in sosta lungo via Volta. E’ stata chiamata la Polizia. Una pattuglia è intervenuta e i ladri si sono dati alla fuga. Sufficiente lasciare in macchina qualche spicciolo o una busta per attirare le attenzioni dei malviventi. Che spesso non vanno per il sottile, sfasciando finestrini e carrozzerie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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