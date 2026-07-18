L’addio a Sam Neill e un po’ di buone novità
La scorsa settimana sono arrivati nuovi titoli, tra cui Lucky e The Westies, che si sono dimostrati produzioni solide. È inoltre stato apprezzato anche Five Star Weekend, considerato un possibile guilty pleasure.
La scorsa settimana avevamo annunciato un po’ di arrivi potenzialmente interessanti, e non siamo stati delusi. Lucky e The Westies si sono rivelate serie solide, ma pure un potenziale guilty pleasure come Five Star Weekend è riuscito a farsi ben volere (forse proprio come guilty pleasure). Peccato per l’unica vera stonata della settimana, cioè la morte di Sam Neill. Ma è l’occasione per ricordare un bravo attore e una persona meritevole. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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