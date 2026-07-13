E’ morto Sam Neill addio alla star di ‘Jurassic Park’

È deceduto all’età di 78 anni l’attore noto per aver interpretato il protagonista in ‘Jurassic Park’ e per aver recitato in ‘Lezioni di Piano’, vincitore della Palma d’Oro a Cannes. La notizia della sua morte è stata diffusa senza ulteriori dettagli.

E’ morto all’età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga ‘Jurassic Park’ e per aver recitato in ‘Lezioni di Piano’, Palma d’Oro al Festival di Cannes. Lo annuncia la famiglia. L’attore nezozelandese è deceduto a Sydney, si legge in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social, in maniera “improvvisa e inaspettata”. Nel 2003 fu colpito da un raro tumore del sangue. Nel 2023 Neill aveva rivelato di aver avuto un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una raro tumore del sangue, da cui aveva annunciato di esser guarito nell’aprile scorso. Nell’annuncio della morte la famiglia non ne specifica la causa. Attore... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto

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Addio a Sam Neill, l’attore neozelandese star di Jurassic Park: aveva 78 anniL’attore neozelandese noto per il ruolo in Jurassic Park è morto all’età di 78 anni.

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RIP, Sam Neill. Ci mancherai. reddit

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