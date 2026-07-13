E’ morto Sam Neill addio alla star di ‘Jurassic Park’
È deceduto all’età di 78 anni l’attore noto per aver interpretato il protagonista in ‘Jurassic Park’ e per aver recitato in ‘Lezioni di Piano’, vincitore della Palma d’Oro a Cannes. La notizia della sua morte è stata diffusa senza ulteriori dettagli.
E’ morto all’età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga ‘Jurassic Park’ e per aver recitato in ‘Lezioni di Piano’, Palma d’Oro al Festival di Cannes. Lo annuncia la famiglia. L’attore nezozelandese è deceduto a Sydney, si legge in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social, in maniera “improvvisa e inaspettata”. Nel 2003 fu colpito da un raro tumore del sangue. Nel 2023 Neill aveva rivelato di aver avuto un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una raro tumore del sangue, da cui aveva annunciato di esser guarito nell’aprile scorso. Nell’annuncio della morte la famiglia non ne specifica la causa. Attore... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto
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Addio a Sam Neill, l’attore neozelandese star di Jurassic Park: aveva 78 anniL’attore neozelandese noto per il ruolo in Jurassic Park è morto all’età di 78 anni.
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Addio a Sam Neill. L'attore neozelandese, 78 anni, è morto lunedì a Sydney, in Australia. Lo scrive il New York Times. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il Dottor Alan Grant facebook
RIP, Sam Neill. Ci mancherai. reddit
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