Addio a Sam Neill l’attore di Jurassic Park è morto | le cause
L’attore neozelandese, noto per il ruolo di dottor Grant in “Jurassic Park”, è deceduto a 78 anni. Le cause della morte non sono state rese note. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e fan. Sam Neill aveva una carriera lunga e legata a numerosi film e produzioni televisive. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali. La famiglia non ha fornito dettagli ulteriori sulle circostanze della morte.
Sam Neill, l’indimenticabile dottor Grant di “Jurassic Park” è morto a 78 anni: le cause. Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Sam Neill, noto attore neozelandese con cittadinanza irlandese morto all’età di 78 anni. Impossibile dimenticarsi del ruolo che ha interpretato nel celebre film diretto da Spielberg “Jurassic Park”, ovvero quello del dottor Grant, ruolo che lo ha reso a tutti gli effetti indimenticabile. E’ stato uno degli attori più amati e più versatili del mondo del cinema. Sam Neill ci lascia all’età 78 anni, dopo una lunghissima carriera piena di successi e di ruoli indimenticabili. Nato nel 1947 a Omagh, nell’Irlanda del Nord, da madre inglese e padre neozelandese, Neill ha costruito una carriera lunga oltre cinquant’anni, prendendo parte a oltre 150 produzioni cinematografiche e televisive. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Addio a Sam Neill, lattore di Jurassic Park è morto a 78 anni
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