Addio a Sam Neill l’attore di Jurassic Park è morto | le cause

Notizia in breve

L’attore neozelandese, noto per il ruolo di dottor Grant in “Jurassic Park”, è deceduto a 78 anni. Le cause della morte non sono state rese note. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e fan. Sam Neill aveva una carriera lunga e legata a numerosi film e produzioni televisive. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali. La famiglia non ha fornito dettagli ulteriori sulle circostanze della morte.