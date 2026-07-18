I tassisti hanno accusato che la stazione sia tornata sotto il controllo di pierre e abusivi dopo che le forze dell'ordine avevano temporaneamente ridotto la presenza nell’area. La Polizia locale e i carabinieri di Riccione avevano avviato controlli intensivi contro gli abusivi e i conducenti non autorizzati, ma una volta terminato il presidio, il fenomeno si è ripresentato. La situazione riguarda trasporti illegali e attività non autorizzate nell’area della stazione.

La prolungata attività della Polizia locale e dei carabinieri di Riccione contro gli abusivi addetti ai trasporti di persone e ai pierre illegali nell’immediatezza è stata efficace, ha dato un importante segnale, ma finito il presidio soprattutto nell’area della stazione, il fenomeno si è ripresentato. La Cooperativa Taxi Riccione e l’ Uri Taxi, rappresentanza sindacale, si appellano così alla politica "affinché sostenga l’operato delle forze dell’ordine, e metta a disposizione tutti gli strumenti necessari per riportare Riccione a quei livelli di sicurezza e legalità che ad oggi appaiono perduti". Tanto i tassisti, quanto altri operatori turistici, con preoccupazione fanno notare che il giro dell’ abusivismo si è allargato, perché ora si vende illegalmente tutto, perfino le camere d’hotel, gli ombrelloni e altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’accusa dei tassisti: "La stazione in mano a pierre e abusivi"

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Police de Vannes : Face à l'explosion des délits

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