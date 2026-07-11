La polizia locale ha rafforzato i controlli presso la stazione per contrastare la presenza di pierre e tassisti abusivi, fenomeni in crescita con l’avvicinarsi dell’estate. Le forze dell’ordine hanno allestito posti di blocco e verifiche mirate per identificare attività non autorizzate e prevenire situazioni di illegalità legate a queste figure. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di ridurre le irregolarità nel traffico e nelle attività di trasporto non autorizzate.

Per la Polizia locale la stazione diventa il nuovo fronte dove combattere due fenomeni che con l’avvicinarsi della parte centrale dell’estate stanno diventando problematici: la presenza dei pierre e i tassisti abusivi. Il comando ha deciso di mettere in campo agenti e risorse per presidiare l’area della stazione e colpire chi cerca di piazzare biglietti ai giovani appena scesi dal treno, e chi offre il trasporto ai turisti in assenza di regolare licenza e documenti. Quello con i pierre è un confronto che va avanti da anni. Dopo averne sensibilmente ridotto la presenza nelle aree della zona mare, uno dei punti caldi resta la stazione. E’ qui che i pierre cercano di intercettare i giovani non appena scesi dai treni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione blindata per dare la caccia a pierre di locali e tassisti abusivi

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