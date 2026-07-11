Stazione blindata per dare la caccia a pierre di locali e tassisti abusivi
La polizia locale ha rafforzato i controlli presso la stazione per contrastare la presenza di pierre e tassisti abusivi, fenomeni in crescita con l’avvicinarsi dell’estate. Le forze dell’ordine hanno allestito posti di blocco e verifiche mirate per identificare attività non autorizzate e prevenire situazioni di illegalità legate a queste figure. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di ridurre le irregolarità nel traffico e nelle attività di trasporto non autorizzate.
Per la Polizia locale la stazione diventa il nuovo fronte dove combattere due fenomeni che con l’avvicinarsi della parte centrale dell’estate stanno diventando problematici: la presenza dei pierre e i tassisti abusivi. Il comando ha deciso di mettere in campo agenti e risorse per presidiare l’area della stazione e colpire chi cerca di piazzare biglietti ai giovani appena scesi dal treno, e chi offre il trasporto ai turisti in assenza di regolare licenza e documenti. Quello con i pierre è un confronto che va avanti da anni. Dopo averne sensibilmente ridotto la presenza nelle aree della zona mare, uno dei punti caldi resta la stazione. E’ qui che i pierre cercano di intercettare i giovani non appena scesi dai treni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Individuati due “tassisti abusivi”: multa da migliaia di euro e sequestro del veicoloNelle ultime settimane, gli agenti della polizia locale del Comune di Prato hanno individuato e sanzionato due persone che esercitavano il servizio...
Tassisti in corteo contro abusivi e multinazionali: sciopero fino alle 22Nella mattinata, i tassisti napoletani si sono riuniti in una manifestazione partendo da piazza Garibaldi.
Argomenti più discussi: Stazione blindata per dare la caccia a pierre di locali e tassisti abusivi; La stazione blindata: Investiamo in sicurezza; Riccione, stazione blindata contro PR abusivi e taxi pirata; Scatta la movida blindata: estese le zone a vigilanza rafforzata per l’estate.
Stazione blindata per dare la caccia a pierre di locali e tassisti abusiviPer la Polizia locale la stazione diventa il nuovo fronte dove combattere due fenomeni che con l’avvicinarsi della parte centrale dell’estate stanno diventando problematici: la presenza dei pierre e i ... ilrestodelcarlino.it
DENUNCIATO 40ENNE PER RICETTAZIONE I Carabinieri della Stazione di Belvedere, nel corso di predisposto servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 40enne con precedenti penali per reati contr facebook