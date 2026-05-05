Sciopero dei tassisti a Napoli caos in stazione e aeroporto | centinaia di turisti appiedati

A Napoli si sono verificati disagi legati allo sciopero dei tassisti, che hanno causato caos sia alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi che all'Aeroporto di Capodichino. La protesta ha coinvolto anche la Stazione Marittima, lasciando centinaia di turisti senza mezzi di trasporto e costretti a trovare soluzioni alternative per raggiungere le proprie destinazioni. La situazione ha creato disordini e file di attesa in diversi punti della città.

Dalla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, all'Aeroporto di Napoli-Capodichino, passando per la Stazione Marittima: centinaia i turisti appiedati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Milano, caos in stazione: i tassisti bloccano i mezzi UberUn gruppo di tassisti ha bloccato l’accesso a un parcheggio della stazione centrale di Milano poco dopo le 15 di lunedì, con l’obiettivo di... Napoli, ronde di tassisti contro NCC: aggressioni e caos al lungomareUn conducente NCC è stato aggredito e minacciato da alcuni tassisti davanti a un noto hotel del lungomare di Napoli, in un episodio registrato dai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Taxi, sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali; Sciopero dei taxi martedì 5 maggio; Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito; Taxi in sciopero, il 5 maggio paralizza le città: scontro aperto con governo e piattaforme digitali. Sciopero taxi a Napoli il 5 maggio: orari, servizi garantiti e alternativeSciopero taxi Napoli 5 maggio 2026: orari, disagi previsti, servizi garantiti e orari Alibus per raggiungere aeroporto e centro città. napolike.it Sciopero dei taxi a Napoli 5 maggio: partito il corteo da piazza GaribaldiÈ partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo dei tassisti in sciopero dalle 8 di stamattina fino alle 22 di stasera per protestare contro le multinazionali del settore e ... ilmattino.it Giornata complessa per la mobilità urbana a Napoli: martedì 5 maggio 2026 è in corso lo sciopero nel settore taxi, attivo dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Già nelle prime ore della mattina si segnalano i primi disagi: autobus e mezzi pubblici risultano stracolmi e in - facebook.com facebook In vista dello sciopero del personale scolastico previsto per il 6 e 7 maggio, torna attuale un quesito ricorrente: è possibile sostituire il personale docente e ATA che aderisce allo sciopero con personale in servizio e non scioperante x.com