LA VERITÀ DI MEDEA di Natalie Haynes | recensione

Se siete in cerca di un ottimo retelling del mito greco, La verità di Medea di Natalie Haynes non può che fare per voi. Sonzogno pubblica nel 2026 questo romanzo che racconta la storia controversa di Medea e Giasone, partendo da quanto narrato dal poema Le Argonautiche del greco Apollonio Rodio e dalla tragedia Medea di Euripide. Trama. Giasone è figlio del re della terra di Iolco ed erede al trono, se solo lo zio Pelia non avesse usurpato il potere. Per di più Pelia ha costretto il nipote a compiere un’impossibile impresa: andare nel barbaro regno della Colchide e recuperare il magico vello d’oro. Il viaggio a bordo della leggendaria nave... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Natalie Haynes ci racconta la verità di Medea, Giasone e gli Argonauti

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