Manfredonia Natalie la Torre entra a far parte del Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani

Natalie la Torre, nata nel 1998 e residente a Manfredonia, è stata recentemente nominata nel Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dal partito, senza ulteriori dettagli riguardo alle funzioni o alle modalità di incarico. La giovane si inserisce nel quadro delle nuove figure che entrano nel settore giovanile del partito, che ha annunciato l’intenzione di rafforzare la presenza in ambito educativo. La Torre avrà ora un ruolo all’interno del dipartimento dedicato alle tematiche legate all’istruzione.

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Natalie la Torre, sipontina classe 1998, entra a far parte del Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani. Già docente ed ex coordinatrice nazionale del Dipartimento Cultura del movimento, la Torre ottiene un incarico costruito sulle sue competenze e sul percorso maturato negli anni all’interno dell’organizzazione. La nomina arriva al termine di una selezione che ha visto oltre 400 candidature per i vari dipartimenti nazionali. Il Dipartimento Istruzione, in particolare, si distingue per l’elevata presenza femminile, un dato che conferma il ruolo sempre più centrale delle donne in politica, pur nella consapevolezza che resti ancora molta strada da fare sul fronte della rappresentanza e delle pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Natalie la Torre entra a far parte del Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riforma dell'istruzione tecnico professionale Lucia Cherici (Forza Italia): "Basta critiche sterili, pensiamo ai giovani".“La recente analisi sull’attuazione della riforma della filiera tecnico-professionale ad Arezzo conferma che il nostro territorio è in prima linea... Stefano Merelli nominato responsabile del dipartimento economia di Forza ItaliaIl segretario provinciale di Forza Italia Arezzo, Bernardo Mennini, comunica la nomina del dottor Stefano Merelli a responsabile del dipartimento... Forza Italia Giovani, Natalie la Torre di Manfredonia nel Dipartimento Istruzione nazionaleNuovo incarico nazionale per Natalie la Torre, giovane di Manfredonia classe 1998, che entra ufficialmente a far parte del Dipartimento ... immediato.net FORZA ITALIA Natalie la Torre entra nel Dipartimento Istruzione di Forza Italia GiovaniNatalie la Torre, sipontina classe 1998, entra a far parte del Dipartimento Istruzione di Forza Italia Giovani. Già docente ed ex coordinatrice nazionale del Dipartimento Cultura del movimento, la Tor ... statoquotidiano.it