Una rappresentazione teatrale mette in scena Medea, evidenziando come il suo personaggio rifletta una ferita ancora aperta. La figura di Medea non viene presentata come eroina o mostro, ma come simbolo di un dolore che attraversa il tempo e si ripresenta nel presente. Lo spettacolo si concentra sulla complessità emotiva e sulla tensione tra amore e odio, senza semplificazioni morali o giudizi. La narrazione sottolinea la continuità di una ferita antica nel mondo contemporaneo.

Non un’eroina da assolvere, non un mostro da condannare, ma una ferita antica che continua a parlare al presente. Al Garibaldi venerdì alle 21, Gli Itineranti porteranno in scena ’Medea. La donna, la madre, la straniera’, una versione rinnovata di un testo che segue la compagnia fin dai suoi esordi. Diretti dal regista Jacopo Marconi, saliranno sul palco Alessia Cangelosi, Lucia Amenduni, Christian Marcesini, Elena Raffaelli, Davide Pianini, Giulia Rigo, Arianna Santini e Mario Cucurnia, in una tragedia che non ha bisogno di essere modernizzata: parla già, con forza brutale, di casa, coppia, esclusione e vendetta. Al centro c’è una figura magnetica, quasi sola davanti allo spettatore: una donna che respinge e attrae, vittima e carnefice, capace di trasformare il dolore in una vendetta irreparabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando l’amore incontra l’odio. La ferita di Medea parla al presente

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