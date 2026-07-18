Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 luglio 2026 - Dal mare può nascere qualcosa che va ben oltre lo sport. È questa la filosofia de "La Vela che Unisce", la manifestazione benefica organizzata dal Rotary Club Fano, che sabato 25 e domenica 26 luglio tornerà alla Marina dei Cesari per la sua quinta edizione. L'obiettivo è raccogliere fondi per il progetto "Arredo senza barriere" di Anffas Fano Aps, destinato a rendere gli ambienti dell'associazione sempre più accessibili e funzionali alle persone con disabilità. L'iniziativa rappresenta uno dei principali appuntamenti di solidarietà promossi dal club, che ogni anno sceglie di sostenere una realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vela che Uniscse, due giorni tra mare e solidarietà per Anfass Fano

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