A Fano, una barca viene trasportata a mano attraverso le vie del centro, accompagnata da cori e musica. L’evento si svolge durante una manifestazione che dura tre giorni, coinvolgendo musica, imbarcazioni e racconti. La città si trasforma in un palcoscenico sul mare, con attività che attirano residenti e visitatori. La manifestazione si tiene dal 5 al 7 maggio e include vari momenti legati alle tradizioni e alla cultura locale.

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 5 maggio 2026 - C’è una barca che attraversa la città, spinta a mano tra le vie del centro, accompagnata da cori e musiche. Non è solo una scena: è l’immagine più potente di Sopravènto, il festival che dal 15 al 17 maggio torna a Fano per la sua terza edizione e che, ancora una volta, prova a cucire insieme mare, musica e identità. Diretto da Colapesce e Dimartino, il festival trasforma per tre giorni la città in un palcoscenico a cielo aperto, tra porto, darsena, spiaggia e centro storico. Non una rassegna di concerti, ma un racconto condiviso: artisti, pescatori, pubblico. Tutti dentro la stessa storia. Il festival che nasce dal mare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano è un palcoscenico sul mare: con Sopravènto tre giorni tra musica, barche e racconti

Notizie correlate

Sopravento a Fano: 3 giorni di musica tra mare e storiaIl festival Sopravento farà il suo ritorno a Fano dal 15 al 17 maggio 2026, trasformando la città in un palcoscenico diffuso dove musica e mare si...

SOPRAVÈNTO 2026: a Fano torna il festival che unisce musica e mareDal 15 al 17 maggio 2026, la città di Fano si prepara ad accogliere la terza edizione di SOPRAVÈNTO, il festival che fonde musica, territorio e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Fano alza lo sguardo: aquiloni, sole e folla al Lido. E oggi si replica; Nicola Pignataro: Ero geometra e mollai tutto per il teatro, poi la svolta con Mariolina De Fano; A Fano (Marche) il cielo del Lido si colora con la seconda edizione di Un Mare di Aquiloni; Un Mare di Aquiloni il primo e 2 maggio a Fano.

Fano, si illumina la facciata dell'ex caserma Paolini. L'opera finanziata dall'imprenditore Baldrati in attesa del recupero dell'immobileFANO Un’immagine notturna, come è apparsa recentemente della caserma Paolini, i fanesi non l’avevano mai vista. Per un momento è apparso come se la monumentale ... corriereadriatico.it

’Un Mare di Aquiloni’. Mosaico colorato nel cielo di FanoVenerdì 1° maggio e sabato 2, nei cieli voleranno tanti e coloratissimi aquiloni Lido di Fano è pronto a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con la seconda edizione di ‘Un Mare di Aquiloni’ ... quotidiano.net

Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo. . Il Rifugio del Monte, a circa 1600 metri di altitudine, si trovava nel territorio di Fano Adriano ed era un punto di riferimento per gli escursionisti che percorrono il Sentiero Italia. Giorni fa la vallata è stata investita da una slavina - facebook.com facebook