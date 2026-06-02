Procida ha accolto la Freedom Flotilla Italia | due giorni tra iniziative pubbliche e solidarietà
La barca "Ghassan Kanafani" ha fatto tappa a Marina Chiaiolella nel viaggio lungo le coste italiane per sensibilizzare su Gaza e raccogliere fondi per l'ospedale Al Awda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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