Procida ha accolto la Freedom Flotilla Italia | due giorni tra iniziative pubbliche e solidarietà

La barca "Ghassan Kanafani" ha fatto tappa a Marina Chiaiolella nel viaggio lungo le coste italiane per sensibilizzare su Gaza e raccogliere fondi per l'ospedale Al Awda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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