La tutor | Un percorso che darà risultati

Una persona ha passato del tempo a pulire gli angoli più trascurati del paese con guanti, scopa e sacchetto, ma la tutor ha affermato che il lavoro più importante si è svolto principalmente attraverso conversazioni. La frase è stata pronunciata da una tutor durante un'attività di riqualificazione, sottolineando che il percorso intrapreso porterà risultati. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri interventi o sugli esiti specifici di questa iniziativa.

Guanti, scopa e sacchetto, a ripulire gli angoli più trascurati del paese. Ma il lavoro che ha lasciato il segno, per la tutor Augusta Chinoli, si è fatto soprattutto seduti a parlare. "Sono venuti ragazzi tutti nuovi per me, che non avevo mai avuto in classe – racconta –. Abbiamo fatto educazione ambientale, con lezioni teoriche e pratiche, e si sono resi conto del problema con i loro occhi, vedendo i rifiuti accumulati a un metro da un cestino". Ma il vero punto di partenza è stato un altro. "L’impatto iniziale è stato conoscerci: abbiamo passato due o tre ore a parlare, per capire chi avevamo davanti. E ci siamo accorti che questi ragazzi hanno un bisogno enorme di parlare, di raccontarsi: hanno tirato fuori cose che non pensavamo nemmeno di affrontare, senza che glielo chiedessimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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