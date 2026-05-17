La cantante bulgara Dara ha conquistato la vittoria all’Eurovision Song Contest 2026, smentendo le previsioni del pubblico e degli analisti. La sua performance è stata giudicata la migliore dai giudici e dal pubblico presente alla manifestazione. La competizione si è svolta con numerosi partecipanti da diversi paesi europei, e la vittoria di Dara rappresenta il primo successo importante per la Bulgaria in questa manifestazione. La cantante ha ottenuto il massimo dei voti, assicurandosi il titolo di vincitrice.

Ribaltando ogni pronostico, alla fine è stata Dara a vincere l'Eurovision Song Contest 2026, portando in alto il nome della Bulgaria. Ma chi è la cantante arrivata al primo posto nella competizione, davanti a Israele e Romania? Nata a Varna nel 1998, Dara, pseudonimo di Darina Nikolaeva Jotova, ha 27 anni e nel suo Paese è già famosa da tempo. Si tratta infatti di una delle massime figure di riferimento del pop contemporaneo bulgaro. Stando a ciò che sappiamo di lei, la giovane ha iniziato a cantare dall'età di 7 anni,studiando inizialmente la musica folcloristica tradizionale alla National School of Arts. Poi, con il tempo, ha cambiato indirizzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Dara, la cantante bulgara che ha vinto l'Eurovision

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