Durante l’Eurovision Song Contest 2026, la cantante bulgara Dara ha conquistato il primo posto con il brano “Bangaranga”. La competizione si è svolta quest’anno con partecipanti da vari Paesi, e Dara ha ottenuto il punteggio necessario per superare altri concorrenti, tra cui un rappresentante israeliano. La vittoria ha portato la Bulgaria sulla vetta della classifica generale, grazie alla performance e alla canzone presentata. La manifestazione si è conclusa con Dara che ha ricevuto i riconoscimenti ufficiali e i voti complessivi.

È la Bulgaria a vincere l’Eurovision Song Contest 2026 grazie a Dara e alla sua “Bangaranga”, il brano che ha conquistato pubblico e giurie portando il Paese sul gradino più alto del podio. Decisivo il risultato ottenuto al televoto, che ha spinto la cantante oltre quota 300 punti. Al secondo posto si è classificato Noam Bettan, in gara per Israele, mentre la sorpresa della serata è stata la Romania, arrivata terza pur non essendo considerata tra le favorite alla vigilia della finale. Fuori dal podio ma comunque nella top five l’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci. L’artista partenopeo ha chiuso la sua esibizione commuovendosi davanti al pubblico dell’arena di Vienna, ottenendo uno dei migliori risultati italiani degli ultimi anni nella competizione europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Eurovision 2026, chi è Dara, la cantante bulgara che ha scalzato Israele

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Eurovision 2026: All Artists so far (10/35)

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