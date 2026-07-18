La trattoria aperta dai reduci della Grande Guerra ora in mano allo chef bambino di 24 anni | Alle elementari già cucinavo il risotto A Vasco Rossi ho dedicato il mio piatto cult
Una trattoria, gestita da reduci della Prima guerra mondiale, è passata nelle mani di uno chef di 24 anni. Fin da bambino, ha imparato a cucinare, dedicando un piatto a Vasco Rossi, suo artista preferito. Durante la preparazione dei bigoli, mentre l’acqua bolliva, Stefano Allaria ha fatto una pausa e ha ascoltato musica, tra le note di «Eh Già».
«Vasco è il mio idolo, la sua musica energia»! Tra le note di «Eh Già», mentre l’acqua dei «bigoli» insegue il bollore, Stefano Allaria si concede una pausa dai vapori della cucina. Ai Combattenti, la trattoria in frazione Enna a Torrebelvicino (Vicenza), lo chef bambino diventato grande è fiero di mostrare la terrazza panoramica. «È un altro passo del mio percorso», confida raggiante. A 608 metri d’altezza l’avamposto gourmet che avvicina gli ospiti alla natura traguarda le Piccole Dolomiti, Il «tetto del mondo» della Val Leogra. l’anfiteatro prealpino ha il suo apice nel Gruppo della Carega che si erge alle spalle delle aguzze pareti del Sengio Alto con Il massiccio del Pasubio, la Montagna Sacra teatro di epiche battaglie nella Grande Guerra a delimitare l’area montuosa. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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