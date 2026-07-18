La trattoria aperta dai reduci della Grande Guerra ora in mano allo chef bambino di 24 anni | Alle elementari già cucinavo il risotto A Vasco Rossi ho dedicato il mio piatto cult

Notizia in breve

Una trattoria, gestita da reduci della Prima guerra mondiale, è passata nelle mani di uno chef di 24 anni. Fin da bambino, ha imparato a cucinare, dedicando un piatto a Vasco Rossi, suo artista preferito. Durante la preparazione dei bigoli, mentre l’acqua bolliva, Stefano Allaria ha fatto una pausa e ha ascoltato musica, tra le note di «Eh Già».