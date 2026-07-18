La ’Totteide’ di Costantini
Alle 17.30 di oggi si svolge un evento culturale presso Casa Guerrini a Sant’Alberto, organizzato dall’associazione ’Il Glicine’ in collaborazione con la biblioteca Classense di Ravenna. Si tratta di un appuntamento chiamato ’Aperitivi letterari’, dedicato alla presentazione di un’opera intitolata ’Totteide’ di Costantini. L’iniziativa prevede un momento di confronto e lettura, aperto al pubblico.
Nuovo appuntamento culturale alle 17.30 di oggi pomeriggio presso Casa Guerrini a Sant’Alberto, con gli ’Aperitivi letterari’ proposti dall’associazione culturale ’Il Glicine’ in collaborazione con la biblioteca Classense di Ravenna. Verrà presentato il poemetto ’Totteide’ di Franco Costantini dedicato a Francesco Totti. Costantini è poeta, esperto di metrica, enigmista, fine dicitore che sembra avere una vocazione naturale all’eclettismo e alla contaminazione. E ogni suo incontro si trasforma in un autentico evento, godibile e divertente. Oggi pomeriggio a Casa Guerrini Costantini porterà il suo ’Totteide’, una piccola opera che narra in versi Il calcio moderno che profuma di epos antico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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