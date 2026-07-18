Nuovo appuntamento culturale alle 17.30 di oggi pomeriggio presso Casa Guerrini a Sant’Alberto, con gli ’Aperitivi letterari’ proposti dall’associazione culturale ’Il Glicine’ in collaborazione con la biblioteca Classense di Ravenna. Verrà presentato il poemetto ’Totteide’ di Franco Costantini dedicato a Francesco Totti. Costantini è poeta, esperto di metrica, enigmista, fine dicitore che sembra avere una vocazione naturale all’eclettismo e alla contaminazione. E ogni suo incontro si trasforma in un autentico evento, godibile e divertente. Oggi pomeriggio a Casa Guerrini Costantini porterà il suo ’Totteide’, una piccola opera che narra in versi Il calcio moderno che profuma di epos antico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Totteide’ di Costantini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Sottovalutati tutti gli allarmi Così la Cina è entrata nella plancia di comando". Intervista a Paolo CostantiniRecentemente, si è parlato molto di come la Cina abbia consolidato la propria presenza nelle decisioni strategiche globali, sfruttando strumenti come...

Mario Costantini, la pirata della strada vuole patteggiare 2 anni e scontarli con lavori di pubblica utilitàUna donna accusata di aver investito e ucciso un uomo, poi essersi allontanata senza prestare soccorso, ha proposto un patteggiamento a due anni e...

Totteide di Franco CostantiniIL CALCIO moderno e l epos antico. Oggi alle 18 al Tribeca di via Trieste Franco Costantini presenta il suo libro Totteide (Edizioni Imprimatur). Nell immaginario collettivo, i divi dello sport hanno ... ilrestodelcarlino.it

Ode a te, capitano: la Totteide epopea di Francesco in versiDa non crederci. La telefonata di un amico in un piovoso giorno di novembre e scopri che un romano trapiantato a Ravenna quando aveva tre anni, giallorosso fino al midollo da quell’et ad oggi, ha ... ilmessaggero.it