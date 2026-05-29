Mario Costantini la pirata della strada vuole patteggiare 2 anni e scontarli con lavori di pubblica utilità

Una donna accusata di aver investito e ucciso un uomo, poi essersi allontanata senza prestare soccorso, ha proposto un patteggiamento a due anni e due mesi di reclusione. La condanna potrebbe essere convertita in lavori di pubblica utilità. La richiesta è stata presentata come parte dell’iter giudiziario in corso. La vicenda riguarda un incidente stradale avvenuto nel territorio di competenza locale.

Accusata di aver investito e ucciso Mario Costantini per poi allontanarsi senza soccorrerlo, ha chiesto di patteggiare una condanna a due anni e due mesi di reclusione da convertire in lavori di pubblica utilità. La 44enne, alla guida di un furgone per le consegne a domicilio e per cui il pm. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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