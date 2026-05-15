Sottovalutati tutti gli allarmi Così la Cina è entrata nella plancia di comando Intervista a Paolo Costantini

Recentemente, si è parlato molto di come la Cina abbia consolidato la propria presenza nelle decisioni strategiche globali, sfruttando strumenti come commercio, finanza e investimenti. In un’intervista, un esperto ha spiegato come molti avvisi siano stati sottovalutati, permettendo a Pechino di entrare nelle dinamiche di comando internazionale. La crescita dell’influenza cinese si manifesta attraverso mosse che vanno oltre l’economia, influenzando direttamente le scelte politiche di altri paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Cina viene spesso descritta come una potenza che usa commercio, finanza e investimenti come strumenti di pressione geopolitica, estendendo la propria influenza ben oltre il piano strettamente economico. Dietro le acquisizioni nei porti, nella logistica, nell'energia e nelle telecomunicazioni c'è una strategia economica oppure una vera operazione di penetrazione strategica dello Stato cinese in Europa? «Apparentemente molte operazioni di acquisizione sono state presentate, dagli attori cinesi, come diversificazione e investimenti - spiega a Il Tempo Paolo Costantini, generale della Guardia di Finanza in congedo ed esperto di intelligence... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sottovalutati tutti gli allarmi Così la Cina è entrata nella plancia di comando". Intervista a Paolo Costantini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Silver Exploded… Then Crashed $10 in Hours | David Morgan’s Urgent Warning Sullo stesso argomento Alla conquista di Palermo, così la Cina entra nell'economia della città: tutti gli affari invisibili del DragoneNel Parco della Favorita sorge un edificio che sembra uscito da un sogno orientale. Pioltello, nascondevano la cocaina nella plancia della macchina: arrestatiLa Polizia di Stato è intervenuta a Pioltello, dove i due operavano sia all'interno dell'appartamento sia a bordo di una vettura di colore viola.