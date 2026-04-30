Una recente vicenda riguarda un giornalista accusato di aver plagiato un libro, portando a una risposta da parte di una nota scrittrice. La questione ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, in quanto la reazione della scrittrice ha attirato l'interesse di molti. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle accuse di plagio nel mondo editoriale e giornalistico.

Quando c’è di mezzo una grave accusa di plagio, di solito ci si aspetta chiarimenti rapidi e magari anche un passo indietro. In questo caso, invece, la vicenda si è complicata ulteriormente: alle accuse iniziali sono seguite spiegazioni che, anziché spegnere l’incendio, hanno finito per alimentarlo. Al centro della bufera ci sono Simone Alliva e Selvaggia Lucarelli, protagonisti di uno scontro sempre più acceso che ruota attorno al tema delicatissimo del plagio. Simone Alliva risponde all’accusa di plagio: le sue parole. Dopo il caso sollevato pubblicamente, Alliva ha deciso di intervenire per chiarire la propria posizione, spiegando che alcune parti del libro deriverebbero da contenuti già pubblicati negli Stati Uniti e poi rielaborati all’interno di un progetto più ampio.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Quando la toppa è peggio del buco, Selvaggia Lucarelli risponde al giornalista che avrebbe plagiato il libro

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