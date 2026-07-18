Una tempesta di ghiaccio ha causato danni a veicoli e proprietà nella zona della Brianza, tra Cesano Maderno, Seveso e Bovisio. Le immagini sui social mostrano auto danneggiate prima dell’alba, con molti proprietari che si sono recati nei centri specializzati per sostituire i vetri rotti. Si stimano danni per migliaia di euro, con veicoli inutilizzabili e lunghe code fuori dai centri di assistenza.

Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Le prime foto sui social già prima dello spuntare del sole, la disperazione di chi si è trovato la macchina distrutta e inutilizzabile, le lunghe code fuori dai 3 centri specializzati nella sostituzione dei vetri delle auto presenti in città. Così Cesano Maderno ha celebrato il suo venerdì 17, convincendo anche qualche scettico che in fondo la superstizione della data infausta può avere il suo perché. https:www.ilgiorno.itvideodevastante-grandinata-in-brianza-decine-di-auto-danneggiate-labwjufy Proiettili di ghiaccio grandi come uova. Centinaia le auto in strada bersagliate da proiettili di ghiaccio grandi come uova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tempesta di ghiaccio sulla Brianza lascia una scia di migliaia di euro di danni da Cesano a Seveso e Bovisio

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Sopravvivi al gelo: Ice Storm - Tempesta di ghiaccio | Disaster Movie 4K

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