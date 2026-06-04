Una tempesta di ghiaccio ha colpito la Vallesina causando danni significativi a vigneti e veicoli. Durante la tempesta, alcuni chicchi di ghiaccio hanno ferito una studentessa su un autobus. Diverse infrastrutture energetiche sono state gravemente danneggiate e risultano ora inutilizzabili. Non sono stati segnalati feriti oltre alla ragazza e nessuna altra informazione riguardo a danni o interventi.

Come hanno fatto i chicchi a ferire una studentessa sul bus?. Quali infrastrutture energetiche risultano ormai completamente inutilizzabili dopo l'evento?. Quanto peserà la distruzione dei vigneti sull'economia della Vallesina?. Perché il sindaco di Staffolo ha chiesto lo stato di calamità?.? In Breve Evento avvenuto il 3 giugno 2026 tra le 14:00 e le 15:45. Una studentessa ferita lievemente da un vetro rotto su bus Sacsa. Chicchi grandi come pesche distruggono impianti fotovoltaici a San Paolo di Jesi. Staffolo dichiara emergenza dopo fulmine sul campanile di San Marcello. Ghiaccio e vento distruggono la Vallesina: chicchi grandi come pesche colpiscono i castelli del Verdicchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vallesina, tempesta di ghiaccio: danni ingenti tra vigneti e auto

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Sopravvivi al gelo: Ice Storm - Tempesta di ghiaccio | Disaster Movie 4K

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