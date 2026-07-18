La surreale vigilia della finale Spagna-Argentina | solo una delle due nazionali è riuscita ad allenarsi

Notizia in breve

La vigilia della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stata segnata dal maltempo, che ha impedito a entrambe le squadre di allenarsi. Solo una delle due ha potuto svolgere sessioni di preparazione. Le condizioni atmosferiche hanno influito sulle attività pre-gara, senza ulteriori dettagli sulle squadre coinvolte. La partita si svolgerà secondo il programma previsto, nonostante le difficoltà logistiche.