La surreale vigilia della finale Spagna-Argentina | solo una delle due nazionali è riuscita ad allenarsi
La vigilia della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stata segnata dal maltempo, che ha impedito a entrambe le squadre di allenarsi. Solo una delle due ha potuto svolgere sessioni di preparazione. Le condizioni atmosferiche hanno influito sulle attività pre-gara, senza ulteriori dettagli sulle squadre coinvolte. La partita si svolgerà secondo il programma previsto, nonostante le difficoltà logistiche.
La vigilia della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stata totalmente stravolta dal maltempo. Solo una delle due nazionali è riuscita ad allenarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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