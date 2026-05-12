Alla vigilia della finale di Coppa Italia, si apprende che il calciatore che si era infortunato si è riaggregato ai compagni in allenamento. Tuttavia, un altro centrocampista non ha ancora ripreso gli allenamenti con il resto della squadra. La partita contro la Lazio si avvicina e le scelte in campo sembrano orientate dal recupero di uno dei giocatori coinvolti.

Inter News 24 Le ultime dal campo in vista della sfida contro la Lazio: Marcus Thuram torna in gruppo, mentre il centrocampista turco resta ai box. A poche ore dalla finalissima di Coppa Italia contro la Lazio, arrivano notizie determinanti dal quartier generale dell’ Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la seduta di rifinitura ha sciolto i principali dubbi legati all’infermeria per il tecnico Cristian Chivu. La notizia più attesa riguarda Marcus Thuram: l’attaccante francese, che si era «fermato ieri per una contrattura, si è già allenato in gruppo». Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, il centravanti «a meno di sorprese, dunque, sarà tra i convocati per domani», garantendo una risorsa fondamentale per il reparto offensivo nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Buona notizia alla vigilia della finale di Coppa Italia: Thuram torna ad allenarsi col gruppo! Nulla da fare per Calhanoglu

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