L'avvertimento di Salvini a Vannacci | Nessuno aiuti la sinistra Lui | È il cdx che ha tradito le promesse

Un ex generale, recentemente uscito dalla Lega per fondare un nuovo movimento, sta creando tensioni al governo. Salvini ha diffuso un messaggio diretto, chiedendo di non aiutare la sinistra a vincere. Vannacci ha risposto accusando il centrodestra di aver tradito le promesse fatte in campagna elettorale, mentre si confronta con le difficoltà politiche generate dal suo nuovo percorso.

"Nessuno aiuti la sinistra a vincere", è l'avvertimento di Matteo Salvini a Roberto Vannacci. Da quando ha lasciato la Lega per fondare Futuro Nazionale, l'ex generale sta mettendo in difficoltà il governo. "Aiuto la sinistra? È il centrodestra che non ha mantenuto le sue promesse", ha replicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La separazione dellanno tra Salvini e Vannacci | Nessuno escluso

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