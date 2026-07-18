L’assessore ha annunciato l’intenzione di aumentare le risorse destinate all’accoglienza degli stranieri. La proposta mira a migliorare i servizi di integrazione, sostenendo che tali investimenti favoriscono la coesione sociale, riducono le situazioni di disagio e migliorano la sicurezza pubblica. La proposta è stata presentata come una strategia per rafforzare le relazioni tra cittadini e stranieri, con un’attenzione particolare alle risposte ai bisogni di chi arriva in città.

Investire nell’integrazione serve non solo agli stranieri che ne beneficiano ma va a vantaggio di tutti perché si realizza in città una maggiore coesione sociale, meno situazioni di disagio e quindi più sicurezza e relazioni pubbliche. È il punto, secondo Egidio Riva, assessore al Welfare e Salute, da cui partire per affrontare le politiche sociali in una città come Monza che cambia pelle, dove una stabile comunità straniera fa ormai parte della società e i fenomeni migratori continueranno anche in futuro a presentarsi sul territorio. "La stabilità nel numero di stranieri in città degli ultimi anni è collegata anche alla costanza dell’ottenimento della cittadinanza – dice Riva -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sfida dell’assessore: "Maggiori risorse per l’accoglienza"

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