Creiamo condizioni per restare in Puglia la sfida dell' assessore Di Sciascio per salvare imprese e occupazione

L'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, ha annunciato la creazione di condizioni per mantenere le imprese e l'occupazione in Puglia. La sua nomina è stata decisa dal governatore regionale.

È un ‘tecnico’ prestato alla politica. L'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, è stato chiamato dal governatore, Antonio Decaro, a ricoprire un ruolo delicato e strategico nella nuova esperienza di governo regionale. Il 63enne professore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabbriche in crisi e turismo di lusso. L'assessore Di Sciascio: «Puglia laboratorio di transizione, ma è l?industria a dare lavoro»In Puglia, le aziende industriali attraversano un periodo di difficoltà, mentre il settore del turismo di lusso registra crescita.

La Russa sul terremoto nel governo: “Non è resa dei conti, creiamo condizioni per ripartire”Il presidente del Senato ha commentato la recente sconfitta referendaria, riconoscendo le responsabilità della coalizione di governo.

Argomenti più discussi: Bagnoli: Creare le condizioni per far restare i giovani in Italia; Brain Gain, Ferrara chiama i talenti: università, imprese e città fanno squadra per costruire il futuro; Elezioni Ussita, Bernardini al quarto mandato; Diritto a restare, bonus da 200 euro e aiuti per la casa: dal PD una legge per i giovani.

Martin Scorsese sostiene Black Forest Labs, una nuova azienda di AI. Ora usa la loro tecnologia per creare gli storyboard dei suoi film. Il cinema ha solo 125 anni. È un mezzo giovane. Dobbiamo restare aperti a come può evolversi. x.com