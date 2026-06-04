Creiamo condizioni per restare in Puglia la sfida dell' assessore Di Sciascio per salvare imprese e occupazione
L'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, ha annunciato la creazione di condizioni per mantenere le imprese e l'occupazione in Puglia. La sua nomina è stata decisa dal governatore regionale.
È un ‘tecnico’ prestato alla politica. L'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, è stato chiamato dal governatore, Antonio Decaro, a ricoprire un ruolo delicato e strategico nella nuova esperienza di governo regionale. Il 63enne professore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Non basta dire restare in montagna. Bisogna creare le condizioni perché qualcuno scelga davvero di viverci, lavorarci e costruire futuro. Felici di vedere questo percorso partire insieme a una rete cooperativa che attraversa tutta Italia. Grazie a Legacoop facebook
Martin Scorsese sostiene Black Forest Labs, una nuova azienda di AI. Ora usa la loro tecnologia per creare gli storyboard dei suoi film. Il cinema ha solo 125 anni. È un mezzo giovane. Dobbiamo restare aperti a come può evolversi. x.com