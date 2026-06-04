Creiamo condizioni per restare in Puglia la sfida dell' assessore Di Sciascio per salvare imprese e occupazione

Da baritoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, ha annunciato la creazione di condizioni per mantenere le imprese e l'occupazione in Puglia. La sua nomina è stata decisa dal governatore regionale.

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È un ‘tecnico’ prestato alla politica. L'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, è stato chiamato dal governatore, Antonio Decaro, a ricoprire un ruolo delicato e strategico nella nuova esperienza di governo regionale. Il 63enne professore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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