Gli studenti e i carabinieri si sono sfidati in una partita di calcio su un campo locale. Durante l'evento, un ufficiale ha detto loro: “Siamo fratelli maggiori su cui potete contare”. La partita si è svolta a Chiari, in provincia di Brescia, il 9 maggio 2026, coinvolgendo giovani e militari in un momento di incontro e confronto sportivo.

Chiari (Brescia), 9 maggio 2026 – Non solo divise e rigore, ma "fratelli maggiori" su cui poter contare. È questo il messaggio centrale c he ha animato la mattinata di sabato 9 maggio al centro sportivo di Chiari, teatro della fase conclusiva di “Insieme per la Legalità”. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha visto pr otagonisti i giovani del territorio e delle scuole superiori Inaudi di Chiari e Marzoli di Palazzolo sull’Oglio in una giornata capace di coniugare sport, divertimento e riflessione civica. Promosso dall’Arma dei Carabinieri, il progetto punta a scardinare l'immagine austera delle forze dell'ordine per mostrarne il volto più umano e prossimo al cittadino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sfida tra studenti e carabinieri su un campo di pallone. “Siamo fratelli maggiori su cui potete contare”

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