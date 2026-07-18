Leonardo Bove, 16 anni, rientra a casa dopo essere stato ricoverato per sei mesi e mezzo all’ospedale Niguarda, dove era stato trasferito a seguito di un incendio in Svizzera. Era tra i feriti italiani più gravi e ora è stato dimesso. La sua condizione clinica era stata monitorata in terapia intensiva, ma al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni attuali o eventuali interventi medici successivi.

Milano – È una bella giornata. Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti italiani più gravi nell’incendio di Crans-Montana, torna a casa. È una bella giornata soprattutto per i genitori, Gabriele e Loretta, per la famiglia, per gli amici, e anche per quella classe del liceo Virgilio che ancora conta due banchi vuoti: quello di Leonardo e quello di Francesca, ultima tra i dodici feriti ricoverati al Niguarda ancora da dimettere. I tempi delle cure, fisiche e psicologiche, sono ancora lunghi, difficili da definire, anche per il 16enne milanese che ama giocare a calcio. Per Leonardo ustioni sul 50% del corpo. Da quell’inferno di Capodanno - nel quale sono morte 41 persone, di cui 6 italiani - Leonardo è uscito con ustioni sul 50 per cento del corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La seconda vita di Leonardo Bove: ritorna a casa dopo sei mesi e mezzo al Niguarda

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