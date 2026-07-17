Leonardo Bove, 16 anni, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo sei mesi di ricovero. Era uno dei feriti più gravi del rogo avvenuto a Crans-Montana e ha raggiunto il nosocomio solo dopo un lungo periodo in cui non era in condizione di essere trasportato.

È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda sei mesi fa., Bove era arrivato al Niguarda nella giornata dell'11 gennaio scorso, con ustioni sul 50% del corpo e gravi danni provocati dall’inalazione di fumi tossici. Con il suo arrivo, erano saliti a 12 i pazienti ricoverati nella struttura del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, dimesso dopo sei mesi il 16enne Leonardo Bove

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Crans -Montana e anche Lorenzo dopo 4 mesi dimesso dal Niguarda... è stato un leone

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