Crans Montana il 16enne Leonardo Bove dimesso dopo 6 mesi dall' ospedale Niguarda di Milano | Il peggio è passato
Il 16enne, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dall’11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo e danni da inalazione di fumi tossici, è stato dimesso dopo sei mesi. Il ragazzo ha dichiarato che il peggio è passato. Era tra i feriti più gravi nell’incendio di Crans Montana.
Bove era giunto nella struttura milanese l’11 gennaio, con ustioni sul 50% del corpo e gravi danni causati dall’inalazione di fumi tossici È stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, uno dei ragazzi rimasti feriti più gravemente nell'incendio di Crans Montana. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Crans-Montana, dimesso dopo sei mesi il 16enne Leonardo BoveLeonardo Bove, 16 anni, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo sei mesi di ricovero.
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