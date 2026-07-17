Crans Montana il 16enne Leonardo Bove dimesso dopo 6 mesi dall' ospedale Niguarda di Milano | Il peggio è passato

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16enne, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dall’11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo e danni da inalazione di fumi tossici, è stato dimesso dopo sei mesi. Il ragazzo ha dichiarato che il peggio è passato. Era tra i feriti più gravi nell’incendio di Crans Montana.

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Bove era giunto nella struttura milanese l’11 gennaio, con ustioni sul 50% del corpo e gravi danni causati dall’inalazione di fumi tossici È stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, uno dei ragazzi rimasti feriti più gravemente nell'incendio di Crans Montana. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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