live roma sprint per summerville il bologna prepara un doppio colpo

La Lazio va avanti per John Kennedy. L’operazione per il ventiquattrenne centravanti sta entrando nel vivo. Il brasiliano risponde all’identikit del centravanti richiesto da Gattuso. Rapidità, grinta, dribbling e soprattutto senso del gol nel suo repertorio: 14 centri nella stagione in corso con il Fluminese. È sotto contratto fino al dicembre 2027. La Lazio punta ad acquistarlo partendo dalla formula del prestito, per poi procedere col diritto di riscatto. Da parte del Fluminense l’apertura sarebbe per una cessione subito a titolo definitivo. Oltre che sulla formula le distanze emergono sulle cifre. La richiesta è sui 12 milioni di euro, mentre l’offerta del club biancoceleste per chiudere il trasferimento sarebbe per adesso ancorata sugli 8 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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