Un uomo disabile di 53 anni ha protestato a Castrocaro, lamentando che le terme sono precluse ai disabili. La sua visita era dedicata a trascorrere alcuni giorni di vacanza con la moglie, ma si è trovato impossibilitato ad accedere alle strutture termali. La protesta si è concentrata sulla mancanza di accessi adeguati per le persone con disabilità. L’uomo ha espresso più delusione che rabbia per la situazione incontrata durante il soggiorno.

È più deluso che arrabbiato Andrea Sansò, 53enne disabile giunto a Castrocaro per trascorrere qualche giorno di vacanza alle Terme assieme alla moglie. Reduce dalla partecipazione ai campionati di biliardo in carrozzina, l’atleta paralimpico dichiara di essere stato "vittima di un grave episodio di discriminazione lesivo della dignità di disabile e contrario alla normativa in materia". A originare le rimostranze del pescarese, la difficoltà ad accedere al compendio e l’impossibilità di rilassarsi nelle piscine ludiche. "L’ingresso principale è risultato inaccessibile a causa della ghiaia, che blocca completamente il passaggio con carrozzina o triride. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta: "Terme precluse ai disabili"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La sosta del trenino scatena il caso. Sparito un posteggio per disabili. E ora la protesta si allargaUn parcheggio riservato ai disabili è scomparso nel tratto di viale della Repubblica a Gabicce Mare.

"Siamo fondamentali per gli studenti disabili": gli Asacom chiedono il posto fisso statale, protesta in PrefetturaGli assistenti all’autonomia e alle comunicazioni (Asacom) di Agrigento hanno organizzato una protesta davanti alla Prefettura, chiedendo il...