Un parcheggio riservato ai disabili è scomparso nel tratto di viale della Repubblica a Gabicce Mare. La sosta è stata eliminata senza preavviso, suscitando proteste tra i residenti e le associazioni di categoria. La decisione ha provocato disagi a chi utilizza i mezzi di assistenza e ha aumentato le tensioni nella zona. La questione sta attirando l’attenzione delle autorità locali, che devono decidere come intervenire.

Sparito un altro parcheggio per i disabili a Gabicce Mare. In viale della Repubblica il posto auto nelle vicinanze della chiesa di Maria Santissima Immacolata è stato sacrificato per la sosta del trenino che trasporta i turisti a Gabicce Monte e a Gradara, spostato da qualche giorno di un centinaio di metri rispetto alla sua postazione storica all’angolo con via Cesare Battisti. Una decisione presa dal Comune nei giorni scorsi che sta facendo nascere proteste su più fronti, tanto che il trenino, simbolo di Gabicce tanto amato dalle famiglie e dai bambini, sta diventando una patata bollente. Il primo fronte è quello di chi ha problemi di disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sosta del trenino scatena il caso. Sparito un posteggio per disabili. E ora la protesta si allarga

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A momenti venivano tirati sotto dal treno!!

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