Siamo fondamentali per gli studenti disabili | gli Asacom chiedono il posto fisso statale protesta in Prefettura

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli assistenti all’autonomia e alle comunicazioni (Asacom) di Agrigento hanno organizzato una protesta davanti alla Prefettura, chiedendo il conferimento di un posto fisso statale. La manifestazione si è svolta in risposta alla richiesta di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, con i partecipanti che hanno evidenziato il ruolo che svolgono a supporto degli studenti disabili. La mobilitazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione su questa categoria professionale.

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Anche ad Agrigento gli assistenti all’autonomia e alle comunicazioni (Asacom) sono scesi in piazza per chiedere la stabilizzazione del loro lavoro. Davanti alla Prefettura, sit-in di protesta del Movimento per l'internalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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