Il talento Sergej Levak ha firmato un contratto con l’Atalanta fino al 2031 e sarà promosso in Prima squadra. L’accordo è stato definito nelle ultime ore e prevede una lunga permanenza del giocatore nel club. Levak, classe 2005, passa così dalla squadra giovanile alla prima formazione, in un passaggio ufficializzato dal club. La società ha confermato la sua intenzione di puntare sui giovani e di rafforzare la rosa con promozioni interne.

Calciomercato Atalanta, Sergej Levak rinnova fino al 2031 e viene promosso in Prima squadra. I dettagli sul suo futuro. L’ Atalanta continua a pianificare il proprio futuro con estrema lungimiranza, confermandosi una delle società più attente e programmatiche nella valorizzazione dei giovani calciatori a livello internazionale. La dirigenza orobica ha definito un’operazione strategica di primaria importanza per blindare i propri gioielli. Secondo Fabrizio Romano, l’ Atalanta ha raggiunto un accordo per un nuovo contratto quinquennale con Sergej Levak, legando il calciatore ai colori nerazzurri per le prossime stagioni. Il nuovo accordo fino a giugno 2031 certifica la totale e incondizionata fiducia che la società bergamasca ripone nei confronti del ragazzo, blindando il posizionamento del club rispetto alle possibili sirene di mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta, blindato il talento Sergej Levak: accordo per la firma fino al 2031 e promozione in Prima squadra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOMBA di Calciomercato ATALANTA, arriva il sostituto di Ederson!

Notizie e thread social correlati

Misano e Superbike, un amore senza fine: accordo blindato fino al 2031Il contratto tra il circuito di Misano e il campionato di Superbike è stato rinnovato fino al 2031.

Temi più discussi: Atletico, Grimaldo spinge Ruggeri verso la cessione: pronto il ritorno in Serie A; Amad Diallo al Milan? Il Manchester United ha blindato l’ex Atalanta: non si muove! I dettagli; Live calciomercato | Ora è ufficiale, Dumfries è un nuovo calciatore del Real; Sky - Rinnovo Vergara, il Napoli non lo cede: respinti gli assalti di Como e Atalanta.

Ultim’ora, si sblocca la trattativa Gaetano-Atalanta: Fissate le visite medicheL’Atalanta rompe gli indugi e mette a segno il primo colpo della sua sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha raggiunto la fumata bianca defi ... calcioatalanta.it

Calciomercato Atalanta, blindato il talento Sergej Levak: accordo per la firma fino al 2031 e promozione in Prima squadraCalciomercato Atalanta, Sergej Levak rinnova fino al 2031 e viene promosso in Prima squadra. I dettagli sul suo futuro ... calcionews24.com