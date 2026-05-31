Durante l’Angelus in Vaticano, il Papa ha invitato a pregare affinché Dio illumini la coscienza di chi ha il potere di decidere sulla pace nel mondo. Ha sottolineato l’importanza della responsabilità di chi guida le nazioni nel mantenere la pace e ha chiesto di rivolgere preghiere per la saggezza e la giustizia di chi prende decisioni di questo tipo. L’appello si è concentrato sulla necessità di una leadership responsabile in ambito internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello all’Angelus. Nel corso dell’Angelus tenuto in Città del Vaticano, il Papa ha rivolto un nuovo appello legato alla pace, soffermandosi sulla responsabilità di chi guida le nazioni. Papa Leone XIV ha sottolineato come il suo pensiero resti costantemente rivolto ai popoli colpiti dai conflitti, ricordando la sofferenza delle comunità segnate dalla guerra. Il mese di maggio e la preghiera per la pace. Il Pontefice ha richiamato il significato del mese di maggio, evidenziando che in questo periodo la Chiesa ha intensificato la propria invocazione per la pace. “Da tutta la Chiesa si è levata una corale richiesta di pace”, ha ricordato, spiegando come la recita del Santo Rosario sia diventata un simbolico legame spirituale tra i fedeli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Papa: Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace nel mondo

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