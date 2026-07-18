La piccola rivoluzione all’asilo Arriva la sezione Primavera

La Giunta ha approvato l’attivazione di una sezione Primavera presso la scuola dell’infanzia paritaria San Giorgio. Questa decisione rappresenta un’ulteriore offerta di servizi dedicati ai bambini in età pre-scolare, integrando la rete cittadina dedicata alla prima infanzia. La nuova sezione sarà destinata a bambini di circa 2-3 anni, offrendo un percorso educativo specifico per questa fascia di età.

Si aggiunge un tassello importante nella rete cittadina dei servizi dedicati alla prima infanzia. La Giunta ha dato il via libera all’attivazione di una sezione Primavera nella scuola dell’infanzia paritaria San Giorgio. La volontà è rafforzare il sistema integrato 0-6 anni e a rispondere alla crescente domanda delle famiglie. La nuova sezione sarà dedicata ai bambini tra i 24 e i 36 mesi, fascia d’età in bilico tra nido e scuola dell’infanzia. L’obiettivo è offrire un ambiente pensato su misura, capace di accompagnare i piccoli in un passaggio delicato, con spazi, tempi e attività calibrati sulle loro esigenze. Non un semplice ampliamento dell’offerta, ma un vero “ servizio ponte “ che garantisce continuità educativa e relazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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