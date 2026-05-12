Sezione Primavera c’è posto a settembre
È partita una campagna di comunicazione per promuovere la Sezione Primavera e informare le famiglie che ci sono ancora alcuni posti liberi per l’anno scolastico che inizia a settembre. L’obiettivo è far conoscere questa opportunità educativa ai genitori interessati. La Sezione Primavera, dedicata ai bambini più piccoli, accoglie iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili.
Una campagna di comunicazione per far conoscere la Sezione Primavera e coprire gli ultimi posti disponibili nel prossimo anno educativo. L’ha avviata l’ Asilo infantile Mezzadri, che da decenni si occupa di educazione e istruzione infantile. Manifesti, locandine e volantini stanno circolando in paese e nei centri vicini per promuovere il servizio dedicato ai bambini dai 2 ai 3 anni. "È un’opportunità per le giovani famiglie che vogliono garantire un’attenzione educativa ai figli, senza rinunciare alla propria vita personale e lavorativa" spiega Matteo Mazzucchi, presidente della Fondazione Mezzadri-De Franceschini, l’ente che gestisce la scuola.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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