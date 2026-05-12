Sezione Primavera c’è posto a settembre

È partita una campagna di comunicazione per promuovere la Sezione Primavera e informare le famiglie che ci sono ancora alcuni posti liberi per l’anno scolastico che inizia a settembre. L’obiettivo è far conoscere questa opportunità educativa ai genitori interessati. La Sezione Primavera, dedicata ai bambini più piccoli, accoglie iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili.

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